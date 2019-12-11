Панарин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео
09:17
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Рейнджерс» — 3:1. На последней минуте встречи в составе гостей отличился Артемий Панарин. Россиянин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 37 (15+22) очков в 30 играх при показателе полезности «+12».
2-1 (PPG) Panarin(15)-ASST: Kreider(8), Kakko(8): https://t.co/y84Iv4u5Zg#NYRvsLAK #GoKingsGo #LAKings #NYR pic.twitter.com/1cu4wfF3e6— Eric (@Kingsgifs) December 11, 2019
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