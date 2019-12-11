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Панарин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео

09:17

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Рейнджерс» — 3:1. На последней минуте встречи в составе гостей отличился Артемий Панарин. Россиянин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 37 (15+22) очков в 30 играх при показателе полезности «+12».

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