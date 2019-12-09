Панарин забросил 14-ю шайбу в сезоне. Видео
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«Вегас» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2, конец первого периода). На 12-й минуте счет открыл российский форвард гостей Артемий Панарин. Он забил 14-й гол в сезоне. Всего на его счету 35 (14+21) очков в 29 встречах.
Artemiy Panarin gives the #NYR a 1-0 lead pic.twitter.com/mohTpPuuOs— Shayna (@hayyyshayyy) December 9, 2019
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