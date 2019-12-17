Панарин забил в пятой игре подряд. Это лучший результат в его карьере

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Нэшвиллу» — 2:5. Нападающий хозяев Артемий Панарин забил 20-й гол в сезоне. Он отличился в пятой встрече подряд, что является рекордным показателем в карьере.

Всего на его счету 43 (20+23) очка в 33 встречах. Также на счету россиянина в этой встрече показатель полезности «-1», 4 броска и блок-шот за 24.21 (7.15 — в большинстве).

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