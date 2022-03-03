Панарин забил в пустые ворота «Сент-Луиса»

«Рейнджерс» переиграли «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. В составе победителей 3 (1+2) очка набрал российский нападающий Артемий Панарин.

В концовке встречи 30-летний россиянин поразил пустые ворота соперника. Для него этот гол стал в этом сезоне.

Панарина признали второй звездой этого матча.