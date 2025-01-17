Панарин забил 18-й гол в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 4-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него это 18-й гол в сезоне.

Всего в этом сезоне 33-летний россиянин набрал 46 (18+28) очков в 42 играх.