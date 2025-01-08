Панарин за 11 с половиной минут оформил ассистентский хет-трик в матче с «Далласом»

«Рейнджерс» за 11 минут 24 секунды забросили три шайбы в ворота «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во всех трех голах участие принял российский нападающий Артемий Панарин, который оформил ассистентский хет-трик. Теперь у него 27 ассистов в этом сезоне.

Всего в текущей регулярке 33-летний россиянин набрал 43 (16+27) очка в 38 играх.