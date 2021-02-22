Панарин взял отпуск в «Рейнджерс» из-за старого скандала. Что об этом пишут в Америке
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин уйдет в отпуск из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Об этом 22 февраля сообщил в Twitter журналист Ларри Брукс.
Ранее экс-главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, выступая в КХЛ за «Витязь», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии и потом «решил» вопрос, чтобы избежать наказания.
Для болельщиков в Северной Америки такой поворот событий стал шоком.
Phil: «Надеюсь, Панарин со всем разберется. Чертовски хороший игрок».
Danny C: «Очень сомнительный источник, мягко говоря».
Mayor Danny: «По-моему, это полный бред. Тем более, эти слова из уст Андрея Назарова».
На крупнейшем форуме для хоккейных болельщиков HFBoards также активно обсуждается эта тема.
tenken00: «У меня сразу столько вопросов»
irunthepeg: «Это просто безумие. Для «Рейнджерс» это будет страшный удар».
MysticLeviathan: «Если это неправда, то почему он берет отпуск? Все так плохо?»
VasilievPodslovin: «Войнов. Часть 2?»
tarheelhockey: «Теперь самое главное понять: это просто пустые слова Назарова или у него есть доказательства?»
Панарина обвинили в тяжком преступлении. Пока единственное доказательство — шокирующий рассказ Назарова
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