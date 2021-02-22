Панарин взял отпуск в «Рейнджерс» из-за старого скандала. Что об этом пишут в Америке

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин уйдет в отпуск из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Об этом 22 февраля сообщил в Twitter журналист Ларри Брукс.

Ранее экс-главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, выступая в КХЛ за «Витязь», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии и потом «решил» вопрос, чтобы избежать наказания.

Для болельщиков в Северной Америки такой поворот событий стал шоком.

Phil: «Надеюсь, Панарин со всем разберется. Чертовски хороший игрок».

Danny C: «Очень сомнительный источник, мягко говоря».

Mayor Danny: «По-моему, это полный бред. Тем более, эти слова из уст Андрея Назарова».

At the end of the day, hopefully the allegations aren't true and Panarin's family is able to leave Russia safely. https://t.co/eZZIZQ88zt — Heidi Simons (@HeidiSimons2) February 22, 2021 Knowing about Panarin from his days on the Hawks, there's about a 0% chance it's true. Time to give him citizenship as a political refugee and let him and Kane lead us to gold next year. — Av Froman (@AvFroman) February 22, 2021

На крупнейшем форуме для хоккейных болельщиков HFBoards также активно обсуждается эта тема.

tenken00: «У меня сразу столько вопросов»

irunthepeg: «Это просто безумие. Для «Рейнджерс» это будет страшный удар».

MysticLeviathan: «Если это неправда, то почему он берет отпуск? Все так плохо?»

VasilievPodslovin: «Войнов. Часть 2?»

tarheelhockey: «Теперь самое главное понять: это просто пустые слова Назарова или у него есть доказательства?»

Панарина обвинили в тяжком преступлении. Пока единственное доказательство — шокирующий рассказ Назарова