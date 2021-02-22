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Панарин взял отпуск в «Рейнджерс» из-за старого скандала. Что об этом пишут в Америке

19:20
Артемий Панарин. Фото New York Rangers.
Артемий Панарин. Фото New York Rangers.
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Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин уйдет в отпуск из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Об этом 22 февраля сообщил в Twitter журналист Ларри Брукс.

Ранее экс-главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, выступая в КХЛ за «Витязь», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии и потом «решил» вопрос, чтобы избежать наказания.

Для болельщиков в Северной Америки такой поворот событий стал шоком.

Phil: «Надеюсь, Панарин со всем разберется. Чертовски хороший игрок».

Danny C: «Очень сомнительный источник, мягко говоря».

Mayor Danny: «По-моему, это полный бред. Тем более, эти слова из уст Андрея Назарова».

На крупнейшем форуме для хоккейных болельщиков HFBoards также активно обсуждается эта тема.

tenken00: «У меня сразу столько вопросов»

irunthepeg: «Это просто безумие. Для «Рейнджерс» это будет страшный удар».

MysticLeviathan: «Если это неправда, то почему он берет отпуск? Все так плохо?»

VasilievPodslovin: «Войнов. Часть 2?»

tarheelhockey: «Теперь самое главное понять: это просто пустые слова Назарова или у него есть доказательства?»

Панарина обвинили в тяжком преступлении. Пока единственное доказательство — шокирующий рассказ Назарова

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