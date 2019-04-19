Панарин высказался о благотворительности и больших заработках спортсменов. Очень мощно

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин призвал спортсменов и других знаменитостей заниматься и не скрывать свое участие в благотворительности. По его мнению, это задача каждого хорошо зарабатывающего человека.

Панарин в ходе прямого эфира Инстаграма сначала серьезно высказался о проблеме бездомных собак и их отстрела в России, но попросил не выделять эту тему среди других. А затем, когда вышедший с ним на связь пользователей поблагодарил хоккеиста за то, что тот купил у Ильи Ковальчука олимпийскую машину, направил деньги на благотворительность и поддерживает менее обеспеченных людей, выдал длинную речь.

– Хотел бы сказать, вдруг кто будет смотреть эфир: у нас в России принято, что спортсмены и все люди, которые помогают, это не афишируют, стараются быть скромными и еще какая-то херня такая у них в голове, – заметил Панарин. – Я считаю, каждый человек, который помогает, должен наоборот это как можно сильнее освещать. Не для того, чтобы сказали, какой ты молодец, а чтобы брали пример. Чтобы другие спортсмены и люди, которые зарабатывают большие деньги, тоже ими делились.

И нужно высокооплачиваемым спортсменам понять – хоккеистам, футболистам, имею в виду нас, кто много получает: мы не какие-то другие люди, мы такие же. Просто в жизни нам так повезло (пусть мы добились каких-то успехов), что наш спорт высокооплачиваемый и поэтому у нас есть хорошие деньги. Если взять каких-нибудь гимнастов и так далее, кто поменьше зарабатывает, они работают так же, у них такие же травмы, все детство они так же убивают. У них просто незрелищный спорт, где деньги платятся не такие. Так что призываю всех высокооплачиваемых спортсменов не думать, что они выше других людей. Просто так у нас в жизни получилось.