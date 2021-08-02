Панарин высказал свое отношение к тому, что его когда-то не выбрали на драфте НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Forbes рассказал, как он относится к тому, что его не выбрали на драфте НХЛ

— Я этого даже не ожидал, — сказал Панарин. — Я не выступал за сборные России, юниорские или юношеские, даже на первенство федеральных округов не ездил. Из-за этого вокруг меня не ходили разговоры, что кто-то может задрафтовать.

«Филадельфия» один раз позвонила, не помню уже, что был за скаут, сказал, что меня могут выбрать. Я чуть порадовался, потом забыл, потому что он позвонил один раз и пропал — значит, рассчитывать не на что. Я даже и не знал, когда драфт, где его смотреть. Так что все это воспринял безболезненно.

Возможностей не было следить. Да и в любые виды спорта играть хотелось самому, а не наблюдать: живой футбол лучше хоккея по телевизору. Плюс жили мы в интернате, был только один общий телевизор. Наверное, это тоже сыграло свою роль.