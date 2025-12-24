Панарин вышел на шестое место в «Рейнджерс» по передачам на победный гол

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал передачу на канадского форварда Алексиса Лафренье, который забил победный гол в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (7:3).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 34-летний Панарин отметился 99-й передачей на победный гол, что сравняло его с американским нападающим Крисом Крайдером. Теперь он занимает шестое место в истории «Рейнджерс». Лучший результат — у канадского форварда Рода Жильбера (138).

В сезоне-2025/26 Панарин в 38 матчах набрал 38 (14+24) очков. Он играет за «Рейнджерс» с 2019 года.