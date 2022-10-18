Панарин вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на первое место по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ.

30-летний россиянин набрал 10 (2+8) очков в четырех матчах сезона. На втором месте его партнер по атаке Мика Забинежад, у которого 8 (4+4) очков. Третью строчку с 6 очками делят Трой Терри («Анахайм», 3+3), Сидни Кросби («Питтсбург», 2+4), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес», 4+2) и Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1+5).

Также Панарин является лучшим ассистентом лиги, опережая Копитара и Микко Рантанена на три результативные передачи.