Панарин вышел на девятое место по очкам в НХЛ среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (1:3) и набрал свое 853-е очко в 738 матчах в лиге.

Таким образом, Панарин вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди российских хоккеистов, сравнявшись с Вячеславом Козловым, на счету которого 853 очка в 1182 матчах в лиге.

Лидирует в списке нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин с 1605 очками в 1477 матчах. На втором месте располагается форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 1340 очков очков в 1204 играх. Тройку замыкает Сергей Федоров — 1179 очков в 1248 матчах.