17 марта, 16:17

Панарин вышел на девятое место по очкам в НХЛ среди россиян

Сергей Ярошенко
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (1:3) и набрал свое 853-е очко в 738 матчах в лиге.

Таким образом, Панарин вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди российских хоккеистов, сравнявшись с Вячеславом Козловым, на счету которого 853 очка в 1182 матчах в лиге.

Лидирует в списке нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин с 1605 очками в 1477 матчах. На втором месте располагается форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 1340 очков очков в 1204 играх. Тройку замыкает Сергей Федоров — 1179 очков в 1248 матчах.

  • Apei

    я в общем то про то же. кстати, не уверен, что куч малыча догонит

    19.03.2025

  • Колючий Пушистик

    Тройка Панарину не светит. Он поздно в лигу пришел, сейчас уже 33 года, он Малыча не догонит по-любому.

    18.03.2025

  • Apei

    в следующем сезоне палу дацюка пройдет. про тройку пока рано говорить, там куч раньше пошебуршит

    17.03.2025

  • jordan.jr

    Ну ладно, только про Овечкина вообще в курсе не был. Спасибо СЭ.

    17.03.2025

