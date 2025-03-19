Панарин вышел на чистое 9-е место по набранным очкам в НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Теперь у 33-летнего россиянина 854 (295+559) очка в 739 матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 9-е место среди российских игроков, обойдя Вячеслава Козлова, который за карьеру набрал 853 (356 + 497) очка.

На 8-м месте в этом списке располагается нападающий Илья Ковальчук с 876 (443+433) очками.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди российских хоккеистов является Александр Овечкин, у которого 1605 (887+718) очков.