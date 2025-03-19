Хоккей
19 марта, 02:55

Панарин вышел на чистое 9-е место по набранным очкам в НХЛ среди россиян

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Теперь у 33-летнего россиянина 854 (295+559) очка в 739 матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 9-е место среди российских игроков, обойдя Вячеслава Козлова, который за карьеру набрал 853 (356 + 497) очка.

На 8-м месте в этом списке располагается нападающий Илья Ковальчук с 876 (443+433) очками.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди российских хоккеистов является Александр Овечкин, у которого 1605 (887+718) очков.

  • Спринт

    Ахинейку демагогика сопливого .. неси, сугубо - своим в дилетантскую массовочку .. ..

    19.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Что и требовалось доказать-малейшее несогласие с генеральной линией партии и всё на что ты способен это оскорбления. "Сегодня ты играешь джаз,а завтра Родину продашь" " "Я не лягу под стилягу"...Советское значит лучшие..а всех кто не впмсыввется в светлый образ строителя коммунизма мы заклеймим..Так и ты...

    19.03.2025

  • Спринт

    .. а такие придури "том оскаром по хардии".. сугубо - более дэбильнее ..

    19.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Полностью согласен,а ещё в 1969 года трава была более зелёная,вода более мокрая, сахар более сладким,а соль более солёная...

    19.03.2025

  • Le-stat

    От короткой заметки о Панарине Спирта опять Викуловым бомбануло)) Не дай бог такую старость ...

    19.03.2025

  • Спринт

    Ответ сей прост и ответ единственный - перечисленные тобой обладали меньшим игровым мастерством в хоккее с шайбой. Даже лучшие из тобой перечисленных Магильный, Федоров и Буре не ровня, например, тройке Фирсов-Викулов-Полупанов. Я болельщик родного ЦСКА с 1969 года, и видел всех этих игроков с трибуны, и как болельщик одного армейского клуба всех этих хоккеистов, отношусь ко всем обьективно и доброжелательно, как минимум. Но истина дороже. Про примитивно-однобокую овцу лучше не заикайся. Борис Мизайлов давно про него сказал, что такого игрока никогда бы не было ни в команде ЦСКА, ни в сборной СССР. Борис игрвл с великими советскими игроками и может сравнивать уровень хоккея.

    19.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    И чем те же Фёдоров,Могильный,Буре, Овечкин,Малкин,Дацюк, Кучеров,Бобровский,Василевский ,Панарин,Капризови хуже перечисленных тобой выдающихся игроков?

    19.03.2025

  • Андрей Андрей

    ты Козинова начитался?

    19.03.2025

  • Спринт

    примитивности нет .. пердела .. **

    19.03.2025

  • Спринт

    Лучшие отечественные игроки в хоккей с шайбой - Викулов, Мальцев, Алесандров Вениамин, Харламов, Фирсов, Якушев, Васильев, Михайлов, Гусев, Коноваленко ... в примитивной забугорной лиге не играли.

    19.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Через пару сезонов тысяча будет.

    19.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Опечатка огонь :smile:

    19.03.2025

  • Apei

    это для него далеко не пердел

    19.03.2025

    Положение команд
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

