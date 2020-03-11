Панарин вышел на четвертое место в таблице бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на четвертое место в таблице бомбардиров НХЛ. Он набрал 94 (32+62) очка. Россиянин опередил форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, у которого 93 (35+58) очка и пятая позиция.

Россиянин набрал одно очков в матче с «Далласом» (4:2), сделав результативную передачу. Лидирует в списке бомбардиров форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 110 (43+67) очков. На втором месте его одноклубник Коннор Макдэвид — 96 (33+63) очков. Третьим идет нападающий «Бостона» Давид Пастрняк — 95 (48+47) очков.