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Сегодня, 05:12

Панарин вышел на четвертое место по матчам с 4 очками с момента дебюта в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:5).

Таким образом, 32-летний россиянин в 19-й раз закончил матч с 4 очками и вышел по этому показателю на четвертое место с момента дебюта в лиге в сезоне-2015/16, сравнявшись с Микко Рантаненом. Больше только у Коннора Макдэвида (34), Леона Драйзайтля (24) и Никиты Кучерова (24).

Также Панарин записал свой счет 74-й матч с тремя очками — это третий результат в лиге с момента его дебюта в НХЛ. Он уступает лишь Макдэвиду (109) и Драйзайтлю (82).

В текущем сезоне Панарин провел 23 матча, в которых набрал 35 (15+20) очков.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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5 Филадельфия 24 12 12 26
6 Питтсбург 23 11 12 24
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
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7 Баффало 24 10 14 22
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 23 15 8 32
2 Даллас 22 14 8 31
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7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
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