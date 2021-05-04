Панарин выбыл до конца сезона после драки в матче с «Вашингтоном»

Как сообщает в своем Twitter хоккейный обозреватель Эллиотт Фридман, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выбыл до конца сезона из-за травмы.

Россиянин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6), где упал на лед после драки с форвардом Томом Уилсоном.

При этом, главный тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн отметил, что травма Панарина не серьезная. Однако хоккеист не смог вернуться на лед по ходу встречи.

Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Артемия 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.