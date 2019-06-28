Панарин встретился с представителями "Флориды" и "Рейнджерс"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин провел встречи с представителями "Флориды" и "Рейнджерс", сообщает в своем Твиттере журналист Дэвид Паньотта. По его информации, еще две команды (одна из них "Айлендерс"​) также заинтересованы в форварде.

В данный момент в НХЛ наступил период интервью, когда хоккеисты, получившие статус свободных агентов, проводят встречи с делегациями клубов.

1 июля Панарин и его соотечественник, голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский станут неограниченно свободными агентами.

27-летний Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.

Having met with the Panthers and Rangers, it sounds like there are two other teams in the hunt for Panarin -- one of which is the Islanders, who are expected to make a big push for him. — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) 27 июня 2019 г.

Панарин и Бобровский едут во Флориду. На кону – около 140 миллионов долларов // "Добро пожаловать, Артемий". "Рейнджерс" приветствует Панарина. Фото

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