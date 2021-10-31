«Брагин всегда верил в меня, но относился как к недисциплинированному хулигану». Панарин вспомнил времена игры за молодежку

В день 30-летия Артемия Панарина «СЭ» публикует отрывок из книги нашего обозревателя Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте» о семи наших действующих звездах НХЛ, которая выйдет в двух томах в ближайшие месяцы. Одна из глав посвящена Панарину.

Суперзвезда «Рейнджерс» в разговоре с автором рассказал о взаимоотношениях с Валерием Брагиным, в молодежке у которого сделал дубль в знаменитом финале МЧМ с Канадой в Баффало-2011.

— Брагин верил в меня всегда, — вспоминает Панарин. — Ему все говорили: «Он маленький, как будет с канадцами биться?» Чтобы понять это, он для начала взял меня на суперсерию. Помню, я старался проявить все лучшие качества, рубился со всеми в углах. У меня был выбор. Легче было отбывать номер, ездить, никого не трогать. Но из-за непростого детства, из-за того, что был голодный, я психологически немножко сильнее других ребят. У меня очень развито это чувство — за свое буду грызться, вцеплюсь мертвой хваткой, но своего добьюсь.

Брагин относился ко мне как к недисциплинированному хулигану, от которого можно ждать чего угодно. Например, того, что на серьезном собрании заржу как конь. Как раз в Канаде на суперсерии был момент: он какую-то речь толкает, ругает кого-то. В том числе и мне «пихает», что я в пустые ворота не попал. Уже руки поднял радоваться, но шайба в ворота не залетела. И тренер говорил, что так нельзя.

В этот момент я увидел, что ребята держатся из последних сил, чтобы не засмеяться. И мне от этого стало так смешно, что я не выдержал — и как взорвался! Две минуты не мог успокоиться. Вся команда в тишине сидела, на меня смотрела вместе с тренером. А у меня — сопли, слюни. Потом Брагин минут 15 сидел молча, после чего встал, сказал: «Жалко, что мы в Канаде» — и ушел. Были бы дома — выгнал...

Полностью отрывок из книги Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте»