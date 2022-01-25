Панарин: «Всегда приятно вернуться в звено к Строуму»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отдавший две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б), прокомментировал передвижения по звеньям по ходу встречи.

30-летний россиянин начинал игру в звене с Микой Зибанеджадом и Крисом Крайдером, а затем вернулся в тройку к Райану Строуму.

«Всегда приятно вернуться в звено к Строуму. Чтобы не обижать Мику и Крайдера, с ними тоже понравилось играть, — сказал Панарин на пресс-конференции. — Не могли разобраться, кто на каком фланге играет, потому что я в первый раз в жизни играю справа. Прибегал всегда налево по привычке. Не задумываясь. Смотришь — там 20-й номер Крайдер перед тобой, он тоже не может сообразить, что надо убегать».

Панарин в этом сезоне провел 38 матчей, в которых набрал 45 (11+34) очков.