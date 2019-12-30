Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии. Также 28-летний нападающий станет первым россиянином, который представляет клуб из Нью-Йорка на Матче звезд, сообщает Twitter «Рейнджерс».

You ? percent loaf to see it.



Congrats, @artemiypanarin! pic.twitter.com/ecyw81mtEx — New York Rangers (@NYRangers) December 30, 2019

Панарин проводит первый сезон в составе команды из Нью-Йорка. В регулярном чемпионате он провел 38 матчей и набрал 51 (21+30) очко.

65-й матч всех звезд Национальной хоккейной лиги состоится 25 января 2020 года, в городе Сент-Луис.