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Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ

23:12
Артемий Панарин. Фото Twitter «Рейнджерс».
Артемий Панарин. Фото Twitter «Рейнджерс».
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии. Также 28-летний нападающий станет первым россиянином, который представляет клуб из Нью-Йорка на Матче звезд, сообщает Twitter «Рейнджерс».

Панарин проводит первый сезон в составе команды из Нью-Йорка. В регулярном чемпионате он провел 38 матчей и набрал 51 (21+30) очко.

65-й матч всех звезд Национальной хоккейной лиги состоится 25 января 2020 года, в городе Сент-Луис.

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