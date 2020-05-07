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Панарин вошел в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка по версии The New York Post

08:11
Артемий Панарин. Фото nhl.com
Артемий Панарин. Фото nhl.com
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The New York Post составил представил рейтинг главных спортивных лиц города. Его возглавил бейсболист Аарон Джадж. На второй и третьей позициях также представители этого вида спорта — Пит Алонсо и Джейкоб Дегром.

На седьмом месте форвард «Бруклина» Кевин Дюрант. Он пропустил весь сезон из-за травмы. Девятую позицию в рейтинге занимает нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин проводит первый сезон в команде и является одним из лучших бомбардиров в лиге.

Панарин — единственный хоккеист в рейтинге. Он подписал контракт с «Рейнджерс» перед сезоном-2019/20. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах при показателе полезности «+36».

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