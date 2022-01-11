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Панарин вошел в состав «Рейнджерс» на матч с «Лос-Анджелесом». Он не играл со 2 января из-за ковид-протокола

06:39
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

30-летний россиянин сыграет впервые со 2 января, когда попал в ковид-протокол. Матч пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 6:30 мск.

В нынешнем сезоне Панарин провел 31 матч и набрал 36 (10+26) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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