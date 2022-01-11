Панарин вошел в состав «Рейнджерс» на матч с «Лос-Анджелесом». Он не играл со 2 января из-за ковид-протокола
06:39
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».
30-летний россиянин сыграет впервые со 2 января, когда попал в ковид-протокол. Матч пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 6:30 мск.
В нынешнем сезоне Панарин провел 31 матч и набрал 36 (10+26) очков.
A must-see in Hollywood. pic.twitter.com/Jo0DjNPCbn— New York Rangers (@NYRangers) January 11, 2022
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