Панарин вошел в историю НХЛ по количеству очков за 400 матчей

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1), провел 400-ю в лиге. Россиянин за все время выступления в НХЛ набрал 427 очков. Это шестой результат по результативности в истории для недрафтованных хоккеистов.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который за 400 матчей в НХЛ набрал 935 очков.

Второе место занимает Петер Штястны (607 очков), третье — Бобби Орр (508). Далее идут: Джо Маллен (453), Адам Оутс (433), Дино Сиссарелли (423), Тим Керр (411), Фил Эспозито (403) и Джон Каллен (400).

В этом сезоне в девяти матчах Панарин набрал 12 (5+7) очков.