Панарин вошел в историю НХЛ по количеству очков за 400 матчей
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1), провел 400-ю в лиге. Россиянин за все время выступления в НХЛ набрал 427 очков. Это шестой результат по результативности в истории для недрафтованных хоккеистов.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который за 400 матчей в НХЛ набрал 935 очков.
Второе место занимает Петер Штястны (607 очков), третье — Бобби Орр (508). Далее идут: Джо Маллен (453), Адам Оутс (433), Дино Сиссарелли (423), Тим Керр (411), Фил Эспозито (403) и Джон Каллен (400).
В этом сезоне в девяти матчах Панарин набрал 12 (5+7) очков.
Artemi Panarin (1-2—3) factored on all three @NYRangers goals tonight while skating in his 400th career game.— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 2, 2021
Only five undrafted players have recorded more points through their 400th career game than @artemiypanarin. #NHLStats pic.twitter.com/KWTJPlRC7o
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