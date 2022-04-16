Панарин во второй раз в карьере достиг отметки в 90 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Россиянин во второй раз в своей карьере достиг отметки в 90 очков в регулярном чемпионате. В этом сезоне он провел 71 встречу.

По этому показателю российский форвард смог повторить клубные достижения Уэйна Гретцки, Яромира Ягра и Рода Жильбера, на чьем счету также по два сезона с 90+ очками. Больше в истории «Рейнджерс» только у Жана Рателя и Марка Мессье — по три.

Рекорд результативности Панарин установился в сезоне-2019/20. Тогда он набрал 95 (32+63) очков в 69 играх.