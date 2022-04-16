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Сегодня, 20:08

Панарин во второй раз в карьере достиг отметки в 90 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Матвей Морозов
Корреспондент
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Россиянин во второй раз в своей карьере достиг отметки в 90 очков в регулярном чемпионате. В этом сезоне он провел 71 встречу.

По этому показателю российский форвард смог повторить клубные достижения Уэйна Гретцки, Яромира Ягра и Рода Жильбера, на чьем счету также по два сезона с 90+ очками. Больше в истории «Рейнджерс» только у Жана Рателя и Марка Мессье — по три.

Рекорд результативности Панарин установился в сезоне-2019/20. Тогда он набрал 95 (32+63) очков в 69 играх.

Артемий Панарин
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
6.04
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Монреаль – Айлендерс
0 : 3
16.04 02:00
Флорида – Виннипег
 6 : 1
16.04 19:30
Бостон – Питтсбург
 - : -
16.04 19:30
Рейнджерс – Детройт
 - : -
16.04 19:30
Нэшвилл – Чикаго
 - : -
16.04 22:00
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16.04 23:00
Эдмонтон – Вегас
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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