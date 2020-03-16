Панарин во время карантина собирает скворечники

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин показал, чем занимается во время приостановки чемпионата НХЛ из-за коронавируса.

Российский форвард в сторис Instagram выложил видео и фотографию, как он собирает скворечники.

12 марта руководство НХЛ объявило о приостановке проведения регулярного чемпионата.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5 833, а 73 968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется