Панарин во время карантина собирает скворечники
08:30
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин показал, чем занимается во время приостановки чемпионата НХЛ из-за коронавируса.
Российский форвард в сторис Instagram выложил видео и фотографию, как он собирает скворечники.
12 марта руководство НХЛ объявило о приостановке проведения регулярного чемпионата.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5 833, а 73 968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020