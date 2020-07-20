Панарин вместе с экс-хоккеистом Ковалевым показал, как облетел на самолете Нью-Йорк

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в своем Instagram видео полета на самолете над Нью-Йорком вместе с экс-хоккеистом Алексеем Ковалевым.

В сезоне-2019/20 28-летний Панарин провел 69 матчей за «Рейнджерс» и набрал 95 (32+63) очков.

В конце мая стало известно, что регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Нынешний сезон возобновится матчами Кубка Стэнли 1 августа.