Панарин вернется в состав «Рейнджерс» в матче против «Бостона»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарине вернется в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», пишет в Twitter журналист Винс Мерколиано. Он пропустил последние 9 матчей команды из Нью-Йорка.
20 февраля Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного «Витязя» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В тот момент Назаров являлся главным тренером «Витязя», Панарин — игроком команды.
В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, но в ближайшее время не будет выступать за команду.
Панарин после обвинения Назарова взял отпуск. В этом сезоне 29-летний форвард провел 14 матчей и набрал 18 (5+13) очков.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю