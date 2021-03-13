Панарин вернется в состав «Рейнджерс» в матче против «Бостона»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарине вернется в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», пишет в Twitter журналист Винс Мерколиано. Он пропустил последние 9 матчей команды из Нью-Йорка.

Confirmed: Artemi Panarin WILL play today vs. the #Bruins, ending a 9-game leave of absence. #NYR https://t.co/vUbzckB642 — Vince Z. Mercogliano (@vzmercogliano) March 13, 2021

20 февраля Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного «Витязя» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В тот момент Назаров являлся главным тренером «Витязя», Панарин — игроком команды.

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, но в ближайшее время не будет выступать за команду.

Панарин после обвинения Назарова взял отпуск. В этом сезоне 29-летний форвард провел 14 матчей и набрал 18 (5+13) очков.