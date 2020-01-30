Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в нынешнем сезоне НХЛ по количеству матчей с двумя и более набранными очками. Таких игр у него набралось 23.

Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (22), тройку замыкают Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон») — по 21 игре.

В пятерку лидеров также входят Остон Мэттьюс из «Торонто» и российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — 20 матчей.