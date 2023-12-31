Панарин в матче с «Тампой» забросил 21-ю шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

32-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Панарина 48 (21+27) очков в 35 матчах НХЛ.