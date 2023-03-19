Панарин в матче с «Питтсбургом» оформил дубль

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

31-летний россиянин забросил шайбу на 37-й минуте и сделал счет 6:0. Ранее он забил второй гол команды.

На данный момент на счету Панарина 77 (22+55) очков в 69 матчах сезона.