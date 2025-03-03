Панарин в матче с «Нэшвиллом» забросил 24-ю шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

33-летний россиянин забросил шайбу на девятой минуте и открыл счет в этой встрече. Панарин прервал серию без забитых голов из 6 матчей.

На данный момент на счету Панарина 60 (24+36) очков в 58 матчах сезона.