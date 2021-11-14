Панарин в матче с «Коламбусом» забросил третью шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

30-летний россиянин забросил шайбу на 18-й минуте и сделал счет 1:1. Отметим, до выступления за «Рейнджерс» Панарин играл в «Коламбусе».

Put his name at the top of your list ? pic.twitter.com/yCzm21GPtc — New York Rangers (@NYRangers) November 14, 2021

На данный момент на счету Панарина 14 (3+11) очков в 13 матчах.