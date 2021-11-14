Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин в матче с «Коламбусом» забросил третью шайбу в сезоне

03:54
Теги:

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

30-летний россиянин забросил шайбу на 18-й минуте и сделал счет 1:1. Отметим, до выступления за «Рейнджерс» Панарин играл в «Коламбусе».

На данный момент на счету Панарина 14 (3+11) очков в 13 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Появилось видео с места обнаружения тела выжившего после падения в метро
0