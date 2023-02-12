Панарин в матче с «Каролиной» забросил 13-ю шайбу в сезоне
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
31-летний россиянин забросил шайбу на 38-й минуте и сделал счет 2:2.
На данный момент на счету Панарина 56 (13+43) очков в 53 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
|12.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|- : -
|12.02
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|- : -
|12.02
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|- : -
|12.02
|04:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|- : -
|12.02
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|- : -
|12.02
|06:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|12.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|12.02
|21:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|- : -
|12.02
|21:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
Новости