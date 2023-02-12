Панарин в матче с «Каролиной» оформил дубль впервые с декабря 2021 года

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

31-летний россиянин забросил шайбу на 45-й минуте и сделал счет 3:2. Также ранее он набрал 2 (1+1) очка.

Для Панарина это первый дубль в текущем сезоне. Последний раз форвард забивал два гола в одном матче 8 декабря 2021 года против «Чикаго» (6:2).

На данный момент на счету Панарина 57 (14+43) очков в 53 матчах сезона.