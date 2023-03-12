Панарин в матче с «Баффало» забросил 20-ю шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:1 ОТ).

31-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте овертайма и принес своей команде победу.

В текущем сезоне Панарин провел 65 матчей в НХЛ, в которых набрал 73 (20+53) очка.