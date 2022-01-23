Панарин в матче с «Аризоной» забросил 11-ю шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». 30-летний россиянин забросил шайбу на 37-й минуте и сделал счет 4:3. На данный момент Панарин набрал 42 (11+31) очка 37 матчах сезона.