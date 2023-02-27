Панарин в матче против «Лос-Анджелеса» забросил 19-ю шайбу в сезоне
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».
31-летний россиянин забросил шайбу на 43-й минуте и сделал счет 4:2.
На данный момент на счету Панарина 67 (19+48) очков в 60 матчах сезона.
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