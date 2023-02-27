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Сегодня, 03:20

Панарин в матче против «Лос-Анджелеса» забросил 19-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

31-летний россиянин забросил шайбу на 43-й минуте и сделал счет 4:2.

На данный момент на счету Панарина 67 (19+48) очков в 60 матчах сезона.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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