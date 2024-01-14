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Сегодня, 22:04

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за клуб

Алина Савинова
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», который проходит 14 января.

Это очко стало для 32-летнего россиянина 400-м в составе нью-йоркского клуба. Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за команду. Для этого ему потребовалось 310 игр.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Марку Мессье, который набрал 400 очков за 322 игры. Данное достижение было установлено 13 января 1996 года. На третьей строчке располагается Брайан Лич (400 очков за 380 матчей).

В текущем сезоне Панарин принял участие в 42 играх «Рейнджерс», в которых отметился 27 голами и 32 результативными передачами.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин открыл счет на первой минуте матча «Рейнджерс» с «Вашингтоном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 41 26 15 54
2 Каролина 42 24 18 53
3 Филадельфия 43 23 20 52
4 Айлендерс 42 19 23 48
5 Нью-Джерси 40 22 18 47
6 Вашингтон 40 20 20 46
7 Питтсбург 41 20 21 46
8 Коламбус 43 13 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 25 17 59
2 Флорида 42 27 15 56
3 Торонто 40 21 19 50
4 Тампа-Бэй 44 22 22 49
5 Детройт 42 21 21 47
6 Монреаль 42 17 25 41
7 Баффало 43 18 25 40
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 43 24 19 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 41 21 20 44
7 Миннесота 42 17 25 39
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 43 29 14 61
2 Вегас 43 24 19 53
3 Лос-Анджелес 39 20 19 48
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 42 19 23 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 42 14 28 29
8 Сан-Хосе 43 10 33 23
Результаты / календарь
4.01
5.01
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17.01
18.01
19.01
14.01 00:00
Оттава – Сан-Хосе
 5 : 4
14.01 00:00
Баффало – Ванкувер
 0 : 1
14.01 02:00
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 5 : 1
14.01 03:00
Торонто – Колорадо
 3 : 5
14.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 0 : 2
14.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
14.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 4 : 7
14.01 03:00
Детройт – Лос-Анджелес
 5 : 3
14.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
14.01 04:00
Сент-Луис – Бостон
 3 : 4 ОТ
14.01 04:00
Чикаго – Даллас
 1 : 3
14.01 04:00
Миннесота – Аризона
 0 : 6
14.01 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
3 : 1
14.01 06:00
Вегас – Калгари
 1 : 3
14.01 21:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 43 69
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 59
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 39 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 42 31
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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