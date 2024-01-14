Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за клуб
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», который проходит 14 января.
Это очко стало для 32-летнего россиянина 400-м в составе нью-йоркского клуба. Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за команду. Для этого ему потребовалось 310 игр.
Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Марку Мессье, который набрал 400 очков за 322 игры. Данное достижение было установлено 13 января 1996 года. На третьей строчке располагается Брайан Лич (400 очков за 380 матчей).
В текущем сезоне Панарин принял участие в 42 играх «Рейнджерс», в которых отметился 27 голами и 32 результативными передачами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|7
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|5 : 1
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|3 : 5
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 2
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|4 : 7
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 3
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|3 : 4 ОТ
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|1 : 3
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|0 : 6
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 1
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|1 : 3
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41