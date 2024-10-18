Панарин установил рекорд «Рейнджерс» на старте сезона в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Как сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба, 32-летний россиянин стал первым игроком в истории франшизы, набравшим несколько очков в каждом из первых четырех матчей сезона.

На данный момент на счету Панарина 10 (5+5) очков в ныынешней регулярке.