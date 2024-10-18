Панарин установил клубный рекорд «Рейнджерс» на старте сезона

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд команды на старте сезона-2024/25.

18 октября 32-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Детройта» (5:2). Теперь на счету Панарина 11 (5+6) очков в 4-х стартовых матчах сезона. Он стал первым игроком в истории «Рейнджерс» с подобной статистикой.

В истории всей НХЛ 11 очков в первых 4-х матчах набирал только нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в сезоне-2021/22.