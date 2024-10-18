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Сегодня, 07:45

Панарин установил клубный рекорд «Рейнджерс» на старте сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд команды на старте сезона-2024/25.

18 октября 32-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Детройта» (5:2). Теперь на счету Панарина 11 (5+6) очков в 4-х стартовых матчах сезона. Он стал первым игроком в истории «Рейнджерс» с подобной статистикой.

В истории всей НХЛ 11 очков в первых 4-х матчах набирал только нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в сезоне-2021/22.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Нью-Джерси 7 5 2 10
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3 Питтсбург 5 3 2 6
4 Вашингтон 3 2 1 4
5 Коламбус 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 1 3 4
7 Филадельфия 4 1 3 3
8 Каролина 2 1 1 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 6 3 3 7
2 Тампа-Бэй 3 3 0 6
3 Торонто 4 3 1 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Оттава 4 2 2 4
6 Монреаль 5 2 3 4
7 Баффало 6 1 5 3
8 Детройт 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 8
2 Юта 5 3 2 7
3 Виннипег 3 3 0 6
4 Миннесота 4 2 2 6
5 Сент-Луис 5 3 2 6
6 Чикаго 5 2 3 5
7 Нэшвилл 4 0 4 0
8 Колорадо 4 0 4 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
2 Вегас 5 3 2 6
3 Сиэтл 5 3 2 6
4 Лос-Анджелес 5 2 3 6
5 Анахайм 3 2 1 4
6 Ванкувер 4 1 3 4
7 Эдмонтон 5 2 3 4
8 Сан-Хосе 4 0 4 2
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Тампа-Бэй – Вегас
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18.10 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 1 : 3
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Вашингтон – Даллас
 3 : 2
18.10 02:00
Коламбус – Баффало
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Лос-Анджелес
 1 : 4
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Детройт – Рейнджерс
2 : 5
18.10 02:00
Флорида – Ванкувер
 2 : 3 ОТ
18.10 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
1 : 0 ОТ
18.10 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
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