Панарин упустил возможность впервые в карьере набрать 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин из-за повреждения пропустит заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, россиянин упустил шанс впервые в карьере достигнуть отметки в 100 очков за сезон. Тем не менее, он установил личный рекорд результативности, набрав 96 (22+74) очков в 75 встречах.

До этого его рекорд равнялся 95 очкам (сезон-2019/20).

Отметим, что в сезоне-2021/22 уже семь игроков набрали по 100 очков. Это повторение рекорда XXI века. Такое же количество «сотников» было в первых постлокаутных сезонах — 2005/06 и 2006/07.