Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как и на что откладывает деньги.

«Я стараюсь себя сдерживать. Честно говоря, боюсь, что, удовлетворив все материальные запросы, потеряю вкус к жизни. У меня есть система: заработаю за игру четыре очка — отложу десять тысяч долларов. Однажды так накопил и купил часы. Я стараюсь думать о будущем. Много инвестирую — в том числе в киберспорт. Если к тебе приходит успех, лучшее, что ты можешь сделать, — это не растрачивать все впустую. И конечно, помогать тем, кому повезло меньше», — приводит слова Панарина журнал Tatler.