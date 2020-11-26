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Панарин: «У меня есть система: заработаю за игру четыре очка — отложу 10 тысяч долларов. Однажды так накопил и купил часы»

16:30
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как и на что откладывает деньги.

«Я стараюсь себя сдерживать. Честно говоря, боюсь, что, удовлетворив все материальные запросы, потеряю вкус к жизни. У меня есть система: заработаю за игру четыре очка — отложу десять тысяч долларов. Однажды так накопил и купил часы. Я стараюсь думать о будущем. Много инвестирую — в том числе в киберспорт. Если к тебе приходит успех, лучшее, что ты можешь сделать, — это не растрачивать все впустую. И конечно, помогать тем, кому повезло меньше», — приводит слова Панарина журнал Tatler.

Дополнительная информация:

https://www.tatler.ru/heroes/istoriya-lyubvi-hokkeista-artemiya-panarina-i-modeli-alisy-znarok

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