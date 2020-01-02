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Панарин — третья звезда месяца в НХЛ

21:20
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Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря 2019 года, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. В 14 матчах россиянин набрал 22 (10+12) очка — он делит первое место в списке лучших бомбардиров декабря.

Второй звездой назван голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри. Он одержал 8 побед за месяц, причем трижды оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Первой звездой выбран нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо. На его счету, как и у Панарина, 22 (6+16) очка, но он провел на одну встречу меньше — 13.

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