Панарин — третья звезда месяца в НХЛ
Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря 2019 года, сообщает официальный сайт лиги.
Третьей звездой стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. В 14 матчах россиянин набрал 22 (10+12) очка — он делит первое место в списке лучших бомбардиров декабря.
Второй звездой назван голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри. Он одержал 8 побед за месяц, причем трижды оставлял свои ворота в неприкосновенности.
Первой звездой выбран нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо. На его счету, как и у Панарина, 22 (6+16) очка, но он провел на одну встречу меньше — 13.
Panthers left wing Jonathan Huberdeau, Penguins goaltender Tristan Jarry and Rangers right wing Artemi Panarin have been named the NHL's «Three Stars» for the month of December https://t.co/IpJ1PzRhUj— NHL.com (@NHLdotcom) January 2, 2020