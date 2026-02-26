Панарин сыграет в первом звене «Лос-Анджелеса» в дебютном матче за «Кингз»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин начнет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» в первом звене с Алексом Лафферье и Адрианом Кемпе.

4 февраля 34-летний россиянин был обменян из «Рейнджерс» в «Кингз». За новую команду он будет выступать под номером 72.

В сезоне-2025/26 Панарин провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 57 (19+38) очков.

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