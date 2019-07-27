"Панарин стоит даже больше 81,5 миллиона долларов". Патрик Кейн - о контракте россиянина с "Рейнджерс"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн заявил, что его бывший одноклубник Артемий Панарин стоит денег, которые ему будет "Рейнджерс" выплачивать в рамках 7-летнего контракта.

- Связался с ним сразу же после новости о подписании контракта, - цитирует Кейна журналист Скотт Пауэрс. - Было интересно узнать его мнение об этом. Мне кажется, что он взолнован перездом в Нью-Йорк. Считаю, что он стоит предложенных денег по контракту, потому что он - особенный хоккеист.

"Рейнджерс" подписал с 27-летним российским форвардом 7-летний контракт с годовой зарпалатой в 11,64 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ.

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