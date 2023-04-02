Панарин стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось сделать 60 голевых передач в трех сезонах

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

Форвард достиг отметки в 60 голевых передач в сезоне-2022/23.

Панарин сделал 60 результативных пасов в трех сезонах за «Рейнджерс» (63 в сезоне-2019/20 и 74 в сезоне-2021/22) и стал вторым хоккеистом в истории клуба, которому это удалось. До него это делал Брайан Лич (70 в сезоне-1995/96, 80 в сезоне-1991/92 и 72 в сезоне-1990/91).