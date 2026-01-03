Панарин стал второй звездой матча «Рейнджерс» с «Флоридой»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча против «Флориды» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
34-летний россиянин оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь в активе Панарина 44 (16+28) очка в 42 матчах этого сезона.
Первой звездой матча стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад. На его счету хет-трик и две голевые передачи. Третьей звездой стал автор единственного гола «Флориды» Сэм Райнхарт.
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Хоккей
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|И
|В
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|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|4
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|5
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|7
|Филадельфия
|11
|2
|9
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|7
|3
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
Результаты / календарь
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26.10
|21.10
|02:00
|Монреаль – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|21.10
|02:00
|Коламбус – Торонто
|2 : 6
|21.10
|02:00
|Нью-Джерси – Колорадо
|4 : 3
|21.10
|02:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|2 : 5
|21.10
|02:00
|Айлендерс – Анахайм
|3 : 2
|21.10
|03:00
|Сент-Луис – Виннипег
|2 : 1
|21.10
|03:00
|Даллас – Бостон
|3 : 2 ОТ
|21.10
|04:00
|Эдмонтон – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|21.10
|04:40
|Сиэтл – Детройт
|4 : 3 Б
|21.10
|05:00
|Ванкувер – Каролина
|3 : 6
|21.10
|05:30
|Вегас – Тампа-Бэй
|2 : 6
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