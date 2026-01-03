Панарин стал второй звездой матча «Рейнджерс» с «Флоридой»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча против «Флориды» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

34-летний россиянин оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь в активе Панарина 44 (16+28) очка в 42 матчах этого сезона.

Первой звездой матча стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад. На его счету хет-трик и две голевые передачи. Третьей звездой стал автор единственного гола «Флориды» Сэм Райнхарт.