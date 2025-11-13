Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба организации.

В матче регулярного чемпионата против «Тампы» (7:3) 34-летний форвард сделал четыре голевые передачи. Панарин также был признан второй звездой матча с «Лайтнинг».

Первой звездой дня стал нападающий «Нью-Джерси» Шимон Немец, который оформил хет-трик в игре с «Чикаго» (4:3), забив один из голов в овертайме.

Третьей звездой назван форвард «Юты» Джон-Джейсон Петерка. На его счету одна заброшенная шайба и результативная передача в матче с «Баффало» (5:2).