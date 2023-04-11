Панарин стал третьим игроком в истории «Рейнджерс», набравшим 90 очков в трех сезонах НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 90 очков в сезоне-2022/23 НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало» Панарин отличился двумя заброшенными шайбами. Благодаря этому россиянин набрал 91 очко в сезоне (28+63) в 81 матче. В своей карьере в НХЛ 31-летний форвард достиг отметки в 90 баллов в третий раз (сезоны-2019/20, 2021/22, 2022/23).

Панарин стал третьим игроком за всю историю «Рейнджерс», кому удалось набрать такое количество очков в трех сезонах и более. До него это достижение установили Марк Мессье (сезоны-1991/92, 1992/93, 1995/96) и Жан Ратель (сезоны-1971/72, 1972/73, 1974/74).