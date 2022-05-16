Панарин стал третьим игроком «Рейнджерс», забившим в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором победной шайбы в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

30-летний россиянин стал третьим игроком «Рейнджерс», который забил в овертайме седьмой игры серии. Ранее это сделали Дерек Степан (2015, второй раунд против «Вашингтона») и Стефан Матто (1994, финал конференции против «Нью-Джерси»).

Также Панарин забил свой второй гол в овертайме в матчах плей-офф.

В текущем плей-офф Панарин провел все 7 матчей, в которых набрал 7 (3+4).